"حماس" فى رسالة لـ"أبو مازن": ارفع العقوبات عن غزة

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حماس اوب مازن

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، طالبوه فيها بإنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، والذي يتعرض لعمليات لا تتوقف.

وأضافت الحركة، في بيان لها، في الذكرى الـ31 لاندلاع "انتفاضة الحجارة": "نجدد رفضنا صفقة القرن وكل الحلول المطروحة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وقضم الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها، كما حاولت في الأمم المتحدة مؤخرًا".

وأكدت أن المقاومة حق مشروع، خاصةً الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن لـ"البلطجة الأمريكية" أن تحرم الفلسطينيين من هذا الحق المكفول دوليًا.

وجددت دعمها الكامل لمسيرة العودة الكبرى، مجددة العهد بالوقوف إلى جانب الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لاستمرارها حتى تحقيق كامل أهدافها.

وقالت: "إن الأسباب التي أدت لاندلاع انتفاضة الحجارة ما زالت حاضرة، وما زال العدو يعربد ويتجبر بدعم وغطاء أمريكي سافر، وإن شعبنا ما زال متوثبًا للدفاع عن حقه، جاهزًا لدفع الثمن لمواجهة المخاطر التي تحدق بوطنه".

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