بالصور.. عدد المستفيدين من "عنيك في عنينا" إلى 90 ألف

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عينك في عنينا
عينك في عنينا

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مجلس الوزراء

الشرقية

عينك في عنينا

تواصل مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع قيادات المحافظات.

وصرح أحمد السماك مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم الكشف أمس على 2700 مواطن في محافظات الشرقية والبحيرة وقنا، مشيرا إلى أن العلاج يتم صرفه بالمجان، وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية لبحث مدى استحقاقها من خلال قسم الأبحاث الميدانية بالمؤسسة.

 وأوضح السماك أن عدد المستفيدين من مبادرة عنيك في عنينا وصل إلى 90 ألف مستفيد في 16 محافظة، وأن هدفنا خلال عام 2019 تغطية باقي المحافظات للقضاء على العمى في مصر.

وأضاف السماك أنه تم إجراء 40 عملية جراحية بالعيون لأهالي قرية أبيار بالغربية بالتزامن مع إطلاق القوافل بالمحافظات أمس، شملت عمليات مياه بيضاء وظفرة، وذلك بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.


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