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الأحد.. الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى

قضايا وحوادث

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

شيماء السيد

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غدًا الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي

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اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي

تصدر غدًا الأحد المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.


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