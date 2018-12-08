» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

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مصر

فرنسا

مظهر شاهين

عمر مكرم

سخر الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم، من احداث فرنسا بعدما تطورت الامور بين المتظاهرين وعلي راسهم حركة "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية.

وقال في تغريدة لة علي حسابة الخاص بـ"تويتر"،ساخرًا: "الإخوان وراء ما يحدث في فرنسا أظرف نكته سمعتها".

وكان قد أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا السبت، مشيرا إلى اعتقال 700.

ووقعت صدامات السبت قرب جادة الشانزليزيه وسط باريس بين قوات مكافحة الشغب الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفراء" الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.


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