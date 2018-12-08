  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
محمد صلاح

5 أرقام جديدة لـ«صلاح» بعد «هاتريك» بورنموث

أردوغان

«أردوغان» يشمت في «ماكرون» بسبب «السترات الصفراء»

سعود المعجب

تركيا ترفض طلبًا للنائب العام السعودي

صلاح

ماذا قال «صلاح» بعد تسجيله «هاتريك» أمام بورنموث؟

دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

السترات الصفراء

متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»

عرب وعالم

احتجاجات «السترات الصفراء»
احتجاجات «السترات الصفراء»

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"السترات الصفراء" الهولندية تطالب برحيل الحكومة

#

إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»

#

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

#

اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

باريس

الشانزلزيه

السترات الصفراء

أقدم محتجون من حركة "السترات الصفراء" على اقتلاع بعض الأسوار حول الأشجار الموجودة في منطقة الشانزليزيه وسط باريس وقطعوا الأشجار وأضرموا النيران فيها أثناء احتجاجات اليوم.

وأزالت الشرطة الفرنسية المقاعد من الشوارع لمنع استخدام القضبان المعدنية من قبل المحتجين وعززت وجودها في الشانزليزيه.

وتخللت احتجاجات اليوم السبت صدامات بين الشرطة والمحتجين.

ولأول مرة في تاريخ حركة "السترات الصفراء" نشرت الشرطة الفرنسية مدرعات في باريس كما استخدمت القنابل الصوتية وقنابل الغاز وخراطيم المياه الساخنة لتفريق المحتجين.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة أكثر من 8 آلاف عنصر من "السترات الصفراء" في الاحتجاجات بباريس، فيما بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات المماثلة في مدن فرنسية أخرى 31 ألف شخص.

وأوقفت الشرطة نحو 700 شخص من عناصر "السترات" في البلاد للاشتباه بتجهيزهم لأعمال عنف.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نيكي هايلي: قتل خاشقجي لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه
» الإعدام لقاتل «عروس كفر الجزار»
» شاهد.. حريق بإحدى البواخر النيلية بكورنيش النيل
» أمم أفريقيا.. مصر تدك شباك المغرب بسداسية
» تعليق مثير لـ«ترامب» على احتجاجات فرنسا
» بالفيديو.. «صلاح» يرفض استلام جائزة الأفضل
» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »