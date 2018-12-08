» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية

08 ديسمبر 2018 - 04:43 م

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تعديل موعد مباراة الزمالك أمام القطن التشادى، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، وذلك بسبب إقامة مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا فى نفس اليوم.

وكشف عامر حسين، أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى يوم السبت بدلاً من الجمعة على استاد بتروسبورت فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت.

ويقام لقاء الإياب للزمالك وقطن تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.