تركيا ترفض طلبًا للنائب العام السعودي

وكالات
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النائب العام التركي رفض طلبًا لنظيره السعودي، سعود المعجب، بشأن قضية الصحفي جمال خاشقي، والذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
ونقلت "عكاظ"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "النائب العام الشيخ سعود المعجب طلب مرات عدة من نظيره التركي توقيع اتفاق بين البلدين لتبادل الأدلة بشكل كامل في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول".
وأوضحت الصحيفة السعودية، أن "الجانب التركي لا يزال يرفض حتى الآن توقيع هذا الاتفاق، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى جدية أنقرة في المضي قدما بالتحقيقات في هذه القضية".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا،توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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