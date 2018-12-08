ماذا قال «صلاح» بعد تسجيله «هاتريك» أمام بورنموث؟

08 ديسمبر 2018 - 05:01 م

أبدى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شبك بورنموث، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن على ملعب "فيتالتي"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "صلاح"، في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية اللقاء: «الهدف الثالث لي في بورنموث كان الأفضل وسجلت بهدوء».

وتابع «مو»: «توقعاتي عالية أمام المرمى وأتمنى تحقيق الكثير والأهم أن نفوز مع ليفربول في كل مباراة وأتمنى تحقيق الألقاب».

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، متساويًا مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.

