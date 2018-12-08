مدرب بورنموث: لم نستطع السيطرة على محمد صلاح

08 ديسمبر 2018 - 05:17 م

أشاد إيدى هاو، المدير الفنى لفريق بورنموث، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بعد تسجيله «هاتريك» في شباك فريقه، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وقال ايدى هاو فى تصريحات ما بعد المباراة «لقد ظهر محمد صلاح بشكل ممتاز اليوم أليس كذلك؟ اللاعب المصرى ظهر بمستوى رائع وعانينا السيطرة عليه وهو أحد أفضل اللاعبين فى العالم».

وتغلب نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح على بورنموث بنتيجة 4 – 0.

سجل محمد صلاح 3 أهداف «هاتريك»، وستيف كوك مدافع بورنموث «خطأ في مرماه»، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 0.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" متساويًا مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.