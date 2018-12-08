حبس سائق على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في القتل

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توكتوك

قررت نيابة القناطر الخيرية، السبت، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالشروع في القتل والسرقة بالإكراه وترويع الآمنين وحيازة سلاح، لقيامه بسرقة توك توك من صاحبه وطعنه في رقبته، أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

واعترف المتهم تفصيليا بارتكابه الواقعة، موضحا أنه قام باستقلال التوك توك قيادة المجني عليه وتوجها لعزبة الزيتون دائرة قسم شرطة قليوب، ثم طلب منه التوجه لشراء مخدر الاستروكس من إحدى المناطق بالوراق بمحافظة الجيزة، فرفض المجني عليه ذلك وطلب منه النزول ودفع الحساب.

وأضاف المتهم: «عند ذلك استشعرت الخوف من المجنى عليه بأنه سيبلغ أجهزة الأمن عني، وبعد ذلك طلبت منه التوجه بجوار الطريق الدائري، وأثناء سيرنا بطريق جانبي بجوار الطريق الدائري وعبور نفق أسفله بالقرب من منطقة أبوالغيط، أخرجت مطواه كانت بحوزتي وشهرتها في وجهه وطلبت منه ترك التوك توك فرفض، وقاومني فأصبته وإستوليت على التوك توك وهربت، وتركته بعد ذلك في أحد الجراجات وتخلصت من المطواه وعليها دماء المجني عليه».

كان المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول «أدهم.م.ف»، 15 سنة، سائق توك توك، مصابا بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «باسم.ع.ع»، 31 سنة، سائق، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


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