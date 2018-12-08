» حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته

08 ديسمبر 2018 - 08:07 م

أمر مدير نيابة ثان المنصورة، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس حلاق أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامة بالتعدي جنسيا على ابنة زوجته، و إصابتها بكسور بعد رفضها الاستجابة له

يذكر بأن اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النقيب عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ، بوصول ن ت 15 سنة طالبة مصابة بكسور في الذراع الأيمن وجرح قطعي بالرأس احتاج الى 12غرزة، وبسؤال مرافقها السيد ص 34 سنة حلاق زوج والدتها، ادعى سقوط قطعة من الأثاث عليها داخل المنزل بناحية عزبة الشال التابع لقسم ثان المنصورة.

بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، تبين وجود آثار تعذيب بعدة مناطق بجسدها، وبسؤالها اتهمت زوج والدتها بالتعدي عليها جنسيا أكثر من مرة، موضحة أن سبب الضرب والتعذيب لرفضها ذلك.

تم تحرير مذكرة بالواقعة، واحتجاز المتهم، وبسؤال والدة المجني عليها أكدت بعدم علمها بذلك من قبل، ووجهت الاتهام له بالتسبب فى إصابة ابنتها، وتم نقله إلى قسم ثاني المنصورة، قبل أن تقرر النيابة حبسه.