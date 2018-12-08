  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:37 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

أرشيفية

حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

«السيسي» يفتتح فعاليات منتدى إفريقيا 2018

«السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

محمد صلاح

بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

الهرم

فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

اعتقال محتجوا السترات الصفراء

فرنسا.. ارتفاع معتقلي «السترات الصفراء» إلى نحو ألف

سيول إسرائيل

مدن إسرائيلية خارج الخدمة.. وشلل تام بتل أبيب

بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد

عرب وعالم

كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس

#

والدة طالب تكسر ذراع مدرس احتجاجًا على فصل ابنها

#

بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة

#

ضبط مدرس متهم بالتعدي على طالبين

الكويت

الإعتداء

وافد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق اعتداء شاب كويتي بالضرب المبرح على وافد لم تحدد جنسيته في مقر تجمع العمالة بالكويت.

ونشر الشاب الكويتي والذي لم يعرف عن اسمه، مقطع فيديو أفاد فيه بأن عامل النظافة لصا، وأراد تلقينه درسا، وقال "المقطع توعوي وأردت أن أبين للناس بأن الشركة ظالمته، ولما شافني انحاش ولما مسكته طبعا حد السارق بالإسلام قطع اليد.. أنا ما قطعت يده ولا قطعت رزقه ولا وديته للمخفر.. لكن أنتم شعب تأخذكم العاطفة".

وجاء تبرير الشاب لفعلته، بعد هجوم شرس شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين أسلوبه بـ "غير الإنساني".

من جهتها أعلنت بلدية الكويت عن استنكارها للحادث، وأضافت أنه تم تحويل الملف إلى وزارة الداخلية للتحقيق وإجراء اللازم.

شاهد الفيديو..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» غدا.. محاكمة رئيس مباحث "القبة" بقضية تعذيب "زلطة"
» "حجازي" يوجه صدمة للأهلي
» تفاصيل مناظرة النيابة لجثث أطفال ساحل روض الفرج
» ليفربول يُغازل «صلاح» ببيت شعر
» بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
» حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته
» «الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين
» توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس
» بث مباشر.. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»
» 700 مليون قدم زيادة في إنتاج الغاز يوميًا أوائل 2019

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »