19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا

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هويسكا

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، قائمة فريقه لمواجهة هويسكا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، كآسيا.

الدفاع: كارفخال، فاييخو، راموس، فاران، أودريوزولا، خافى سانشيز.

الوسط: مودريتش، فالفيردى، لورينتى، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

وشهدت القائمة غياب كل من لوكا زيدان - ناتشو - ريغيلون- كروس - كاسيميرو - ماريانو


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