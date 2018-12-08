  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:00 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

أرشيفية

حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

«السيسي» يفتتح فعاليات منتدى إفريقيا 2018

«السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

محمد صلاح

بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

الهرم

فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

غدا.. محاكمة رئيس مباحث "القبة" بقضية تعذيب "زلطة"

قضايا وحوادث

قبول استئناف مشرفة دار الأيتام على حبسها بتهمة تعذيب طفلة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ضبط سائق "توك توك" ومسجلي خطر لتجارتهم في المخدرات

#

تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"

#

اليوم.. محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بتعذيب "زلطة"

#

تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"

تعذيب

محاكمة

الجنايات

زلطه

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت .

وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» ترامب يسخر مجددا من "ماكرون" بهذا التصريح
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» غدا.. محاكمة رئيس مباحث "القبة" بقضية تعذيب "زلطة"
» "حجازي" يوجه صدمة للأهلي
» تفاصيل مناظرة النيابة لجثث أطفال ساحل روض الفرج
» ليفربول يُغازل «صلاح» ببيت شعر
» بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
» حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته
» «الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين
» توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »