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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد "لماذا رفض«مبارك» مواجهة «مرسى»؟" كما ننشر "رؤى الإسلاميين: بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ«العقرب» و«عشماوى»"، كذلك " الأوقاف تكشف حقيقة إعادة «محمد جبريل» للإمامة".

وننشر أيضًا "«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم"، وكذلك " دعوة جديدة لخلع الحجاب.. القصة الكاملة"، وأيضًا "«الأعلى للإعلام» يرد على المطالب بمنع «الهلالى» من الظهور الإعلامى".


** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ أشهر 4 فضائح جنسية فى أحضان الأهرامات

ـ لعبة «بابجى» هل تتحول لأداة فى يد الإرهابيين؟

ـ الحكومة تحارب الإنجاب نهارًا.. وتروّج لـ«الفياجرا» ليلًا 

ـ «الجنيه البلاستيك» يثير الجدل!

ـ قصة اعتداء «فايزة أحمد» على أشهر إعلامى رياضى بمصر

ـ بعد مقابلة السفير الإسرائيلى.. هذه العقوبات تنتظر «منى برنس»

ـ نجل «صلاح قابيل» يرد: هل دفناه حيًا؟

ـ بناء أول كنيسة بالسعودية قريبًا

ـ غضب الحذف «العشوائى» من بطاقات التموين

ـ هذا ما قاله «الإخوان» عن تجربة «أردوغان» فى تركيا

ـ «التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

ـ «الأطفال الشقيانين».. إيه إللى رماك على المر؟!

ـ باحث روسى يكشف سر بناء الأهرامات

ـ التدخين لم يعد ضارًا بالصحة فقط.. الحبس والغرامة فى انتظار المدخنين

ـ شهود: فتاة المرج كانت طيبة ولم تكن سيئة السمعة

ـ «فتاة التروسيكل» تشعل الحرب بين الفضائيات والمواقع الإلكترونية

ـ «شلبى» يعود إلى «ماسبيرو».. ومحاكمته فى يناير

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