  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

أرشيفية

حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

«السيسي» يفتتح فعاليات منتدى إفريقيا 2018

«السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

محمد صلاح

بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

الهرم

فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

ترامب يعيّن قائد سلاح البرّ الجنرال رئيسا للأركان

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يعلن تعيين قيادة جديدة للجيش الأمريكي

#

ترامب يستعدّ لتعيين رئيس جديد للأركان

#

إسرائيل تعيّن رئيسا جديدا لأركان جيشها

#

بالفيديو.. «ترامب» يفشل في إغلاق مظلته ويثير موجة سخرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين قائد سلاح البر الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على موقع "تويتر"، السبت.
واستبعد الرئيس الأمريكي باختياره، المرشّح المفضل لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي كان يفضل تعيين قائد القوات الجوية، الجنرال ديفيد غولدفين في هذا المنصب، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة.
ويتولى قائد سلاح البر الجديد، رسم نهج وزارة الدفاع (البنتاغون) لأربع سنوات مقبلة.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال ترامب: "أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا (في إشارة إلى مارك ميلي، وجو دانفورد)".
بدوره، علق البنتاغون في بيان مقتضب على تعيين ميلي، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن على علم بخيار الرئيس ونشاطره الثقة التي وضعها في الجنرال مارك مايلي".
وتخرج الجنرال ميلي (60 عاماً) من جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة لا سيّما في العراق وأفغانستان.
وسيخلف ميلي الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك أوباما في 2015 لعامين وجدد له ترامب في 2017 لولاية أخرى منذ عامين.
ومن المقرّر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكنّ حديث ترامب عن موعد "التسليم والتسلم للمنصب" يعني أن رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» ترامب يسخر مجددا من "ماكرون" بهذا التصريح
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» غدا.. محاكمة رئيس مباحث "القبة" بقضية تعذيب "زلطة"
» "حجازي" يوجه صدمة للأهلي
» تفاصيل مناظرة النيابة لجثث أطفال ساحل روض الفرج
» ليفربول يُغازل «صلاح» ببيت شعر
» بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
» حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته
» «الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين
» توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »