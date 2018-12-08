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إسبانيا تحذر من تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

المصريون ووكالات

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حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، الاشتراكيين في أوروبا من تصاعد اليمين المتطرف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سانشيز، في المؤتمر الـ11 لـ "حزب الاشتراكيين الأوروبيين" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لتحديد الاستراتيجيات المشتركة لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 2019.
وشدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد صعود اليمين المتطرف في أوروبا.
وأوضح سانشيز أن الإجراءات المتخذة ضد اليمين المتطرف في أوروبا غير كافيه بطبيعتها الحالية.
وقال: "لا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اليمين المتطرف". -

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