  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

أرشيفية

حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

«السيسي» يفتتح فعاليات منتدى إفريقيا 2018

«السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

محمد صلاح

بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

الهرم

فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

"أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا

عرب وعالم

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المجلس الوطني الفلسطيني يعلق الاعتراف بالكيان الصهيوني

#

بعد زيارة نتيناهو.. عمان تقترح حلول لـ«صفقة القرن»

#

عاهل الأردن: حل الدولتين ركيزة لتحقيق الأمن بالمنطقة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيتم حل المجلس التشريعي (البرلمان) قريبا.
جاء ذلك خلال كلمة له، السبت، في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد"، الذي عقد برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ولم يعلن عباس موعدا محددا لحل المجلس التشريعي، الذي تهيمن حركة "حماس" على غالبية مقاعده، وتعطل عمله بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت الأخيرة، على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، قد صرحت للأناضول في مايو/آيار الماضي، أن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» ترامب يسخر مجددا من "ماكرون" بهذا التصريح
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» غدا.. محاكمة رئيس مباحث "القبة" بقضية تعذيب "زلطة"
» "حجازي" يوجه صدمة للأهلي
» تفاصيل مناظرة النيابة لجثث أطفال ساحل روض الفرج
» ليفربول يُغازل «صلاح» ببيت شعر
» بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
» حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته
» «الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين
» توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »