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فضيحة الأهرامات

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تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على استمرار مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، قائلا: "في ناس بتحاول تبتزنا، وتقول شايفين اللي بياكلوا كرواسون.. دول أرجل من اللي بياكلوا طعمية".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه ليس معجبا بما يفعله الفرنسيين في بلادهم، مضيفًا: "أنا آسف جدا ولن أُبتز مش عاجبني اللي بيحصل في فرنسا، ولو ماكرون قلع هدومه في الشارع ماليش دعوة به".
وأشار إلى أن كل مرة نزل فيها شعب "البلد جت عاليها واطيها"، متابعا أنه متعاطف مع الحكومة الفرنسية، ولن يقف مع السترات الصفراء، معلقًا: "أنا فلول فرنسا"، منوها بأن فرنسا ستعاني اقتصاديا من تلك المظاهرات فترة.
وتوقع "أديب" أن يقيل ماكرون بعض القيادات خلال الفترة القادمة، ولكن ما سيقوم به لن يلقي إعجاب المتظاهرين، منوهًا بأن مقطع فيديو السيد الفرنسية التي تطالب فيه المتظاهرين بعدم تخريب فرنسا هز العالم كله.
وأضاف: "تعالوا نقولكم احنا اللي اخترعناها.. تعالوا نديكم دروس ونقولكم إيه اللي هيحصل بكره.. أنا آسف لن أؤيد هذه التظاهرات، ولن أؤيد أصحاب السترات الصفراء، أنا عمرو بتاع الدولة".

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