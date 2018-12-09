» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"

وأضاف أن "الجمعية الوطنية الفرنسية لم تتخذ إجراءًا معينًا يساعد على تدارك الوضع، وما يحدث في الشارع يحدث

تلقائيًا من جمهور مختلف الهويات تجمعه أولًا عدم الرضا وعدم وجود آليات غير مناسبة لإصلاح الوضع".