» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"

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فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

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تظاهرات فرنسا
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المصريون ـ متابعات

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كشف السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أن الأسباب التي تقف وراء مظاهرات "السترات الصفراء" متعلقة بمشاكل اقتصادية ووعود ماكرون.
وأوضح "بدر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء السبت، إن المشاكل الاقتصادية مستمرة دون حلول، ووعود ماكرون بإصلاح الأوضاع لم تحقق تقدمًا.
وأضاف أن "الجمعية الوطنية الفرنسية لم تتخذ إجراءًا معينًا يساعد على تدارك الوضع، وما يحدث في الشارع يحدث  تلقائيًا من جمهور مختلف الهويات تجمعه أولًا عدم الرضا وعدم وجود آليات غير مناسبة لإصلاح الوضع".
وأشار "بدر" إلى أن الفرنسي العادي لا يجب أن يكون راضيًا بأي حال من الأحوال عن التخريب وحرق سيارات الشرطة.

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