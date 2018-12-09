» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"

09 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

أكد الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، تعليقا على تظاهرات فرنسا: «مفيش حد أضر بمصالح مصر هيفلت».

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، اليوم السبت، إن «خروج بريطانيا (معقل الشر) من الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا بعد تخريب دول فرنسا».



وأوضح: «لا أعفي الإخوان من مظاهرات فرنسا، ولا أعفي أميركا، ولا أعفي بريطانيا من التخريب في شوارع فرنسا». وواصل: «مظاهرات فرنسا درس لنا ويعرفنا قد أيه بلدنا محروسة ومحمية من ربنا».

