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عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"

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عزمي مجاهد
عزمي مجاهد

المصريون ـ متابعات

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أكد الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، تعليقا على تظاهرات فرنسا: «مفيش حد أضر بمصالح مصر هيفلت».
وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، اليوم السبت، إن «خروج بريطانيا (معقل الشر) من الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا بعد تخريب دول فرنسا».
وأوضح: «لا أعفي الإخوان من مظاهرات فرنسا، ولا أعفي أميركا، ولا أعفي بريطانيا من التخريب في شوارع فرنسا». وواصل: «مظاهرات فرنسا درس لنا ويعرفنا قد أيه بلدنا محروسة ومحمية من ربنا».
وأضاف إن «للأسف فرنسا مش عندها زعامة وقيادة زي السيسي، وتراجع ماكرون عن قراراته يؤكد عدم وجود ظهير شعبي له». واختتم: «حتى تخرج فرنسا من كبوتها وتهدأ المظاهرات محتاجين سيسي أوروبي أو سيسي فرنساوي».


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