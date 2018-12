أظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، شرطية فرنسية تبكي بحرقة في العاصمة باريس، اليوم السبت، "انظروا ماذا تفعلون.. اخجلوا من أنفسكم".



"But look what you do to us! You should be ashamed of yourself...We don't even hate you!.. You should be with us, for the people, for France, for our homeland, for our Nation!" pic.twitter.com/x3XKNUEzAJ