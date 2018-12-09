لاتسيو وسامبدوريا يتعادلان في "الكالتشيو"

09 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

تعادل فريق لاتسيو، يوم السبت، مع ضيفه سامبدوريا بهدفين لكل منهما في مباراة دراماتيكية بالجولة الخامسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



بهذا التعادل، ارتفع رصيد لاتسيو إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 20 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 43 نقطة.



أنهى سامبدوريا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله فابيو كوالياريلا في الدقيقة 21.



ومع حلول الدقيقة 79 أدرك لاتسيو التعادل عن طريق فرانشيسكو أتشيربي، قبل أن يضيف شيرو ايموبيلي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

