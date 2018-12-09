رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

أحمد عادل شعبان
ردت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات المطربة السورية أصالة نصري التي تناولت قضية الفستان الخاص بها والتي اعتبر البعض أنها تحمل بعض السخرية .
وقالت أصالة في حفل لها أول أمس : "جيت لكم الحفل بفستان فيه 6 بطانات عشان ميبقاش شفاف" .
وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" : "أنا بحترم أصالة كفنانة وكإنسانة وبحسن الظن في الناس".
وأضافت: "أنا عارفة إنها بتهزر ومكانتش تقصد حاجة وحشة .. أنا بحب أصالة وبحب صوتها واحنا صحاب .. وأنا بحترم الست دي".
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