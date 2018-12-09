» درة تكشف أصعب موقف في حياتها: مازلت لا أصدق أنه حدث

09 ديسمبر 2018 - 06:55 ص

كشفت الفنانة التونسية درة عن أصعب موقف مر في حياتها ، مؤكدة أنها لا تصدق حدوثه حتى الآن رغم مرور 3 سنوات .



وقالت "درة" خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة النهار: "والدي توفي منذ 3 سنوات ومازلت لا أصدق أنه رحل .. أشتاق له جدًا ، وحين أسافر تونس وأطرق باب بيتنا أتمنى لو فتح لي ".



وأضافت: "أصعب شيء في الدنيا أن يرحل شخص قريب منك وبخاصة بعد أن أصيب بالمرض .. كان والدي مؤثر جدًا في حياتي ومازال ولا أصدق أنه مات".



