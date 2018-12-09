مأساة طفل .. واجه عشيق أمه فكان مصيره القتل والتواطؤ

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العشيق

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كشف المتهم بقتل طفل "كفر شرف" بمحافظة القليوبية مفاجآت كبرى عن جريمته البشعة ، مؤكدًا أنه كان على علاقة غير شرعية بوالدة المجني عليه .

وقال "محمد" - 25 سنة في التحقيقات: "أعمل في مهنة جمع القمامة ولا أتحصل سوى على دخل بسيط من مهنتي ، وبخاصة أنني أتعاطى المواد المخدرة .. بدأ التغير في حياتي حين تعرفت على (نادية) وهي امرأة شابة لديها ابن في المرحلة الابتدائية ، وكان زوجها يعمل على (تروسيكل) لكنه دخل السجن في إحدى القضايا ومن ثم أصبحت وحيدة".

وأضاف: "توطدت علاقتي بنادية ونشأت بيننا علاقة غير شرعية ، لكن طفلها الصغير كان على دراية بكل شيء يحدث بيننا ولطالما تحداني كثيرًا بطريقة كانت تضايقني ، لدرجة أنني طلبت من أمه إبعاده عن المنزل عند أحد أقاربها لكي أستطيع أن (آخذ راحتي) في المنزل لكنها كانت ترفض ".

واستدرك: "نادية سمحت لي باستخدام التروسيكل الخاص بزوجها مقابل استمرار علاقتنا ، وبالفعل استمرت الأمور على هذا المنوال لفترة طويلة ، وفي أحد الأيام تعطل التروسيكل فحاولت معه مدة طويلة لتصيلحه وفي النهاية استطعت إعادته لحالته الطبيعية ، وكان الطفل يقف بجواري ويتحداني كالمعتاد فما كان منه سوى أن وضع يده داخل التروسيكل وقام بإفساد ما أصلحته ، فغضبت بشدة وكانت معي (بلطة) فضربته بها على رأسه ليقع صريعا".

وتابع: "ذهبت لأمه وأخبرتها بالأمر فصرخت لكني قمت بإسكاتها وطلبت منها ضرورة التفكير في حل ، فاتفقنا على الذهاب لمكتب الصحة وإخبارهم أن الطفل مات نتيجة حادث سير وبالفعل حصلنا على تصريح دفن لعدم وجود شبهة جنائية".

اتفقت أنا وأم الطفل على الاختفاء فأنا بقيت في منزلي بينما هي اختفت عند أقاربها ، لكن عم الطفل اشتبه في وفاته وتقدم ببلاغ يكشف عن الأمر ، وفوجئت بقوات الأمن تقبض علي بعد أن تم استخراج جثة الطفل وإثبات أنه مات نتيجة شبهة جنائية واعترفت أمامهم بكل شيء ، مضيفًا: "منها لله نادية .. أنا مكنتش عايز أقتل الطفل .. واستمرار علاقتي بيها كان سببه بس إني عايز أحافظ على التروسيكل".

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