رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف جواد الزيات - رئيس نادي الرجاء المغربي - مفاجأة مدوية عن التقارير التي تحدثت عن انتقال لاعب فريقه "أشرف بن حليب" إلى الأهلي .
وقال "الزيات" في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي عروض من الأهلي أو الزمالك لأشرف بن حليب ، ولا حتى لأي لاعب آخر ، والمهم أن اللاعب ملتزم مع فريقه بعقد".
وأضاف: "إذا ورد عرض لأي لاعب فإننا نناقشه في مجلس الإدارة ومع المدير الفني للفريق وبعدها نتخذ ما فيه الأصلح لكل الأطراف".
وربطت تقارير صحفية مصرية بين "بن حليب" والأهلي ، وتعتبر تصريحات "الزيات" أول توضيح رسمي لحقيقة الأمر.
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