فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس

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تبدأ بعد قليل فعاليات أعمال منتدى "أفريقيا 2018" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

ويشارك منتدى شباب العالم 2018 في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 وذلك من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى أفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

ويهدف منتدى الاستثمار أفريقيا 2018 إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.


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