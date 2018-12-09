"شبه القارة الهندية" آخر إصدارات النيل العربية

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صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية كتاب «شبه القارة الهندية.. فى القرن التاسع عشر والعشرين.. الهند وباكستان وبنجلاديش» للكاتب الدكتور محمد عبد القادر محمد سليمان.

يتناول الكتاب  تاريخ شبه القارة الهندية الحديث من منتصف القرن التاسع عشر حتى استقلال الهند 1947 فى محاولة جادة من مؤلفه لرسم صورة متكاملة لمراحل الكفاح الوطنى فى فترات تاريخية متتابعة تنبع من رؤية للقادة الهنود أمثال غاندى ونهرو وأبوكالكلام آزاد ومحمد على جناح.

وتتمثل أهمية الكتاب فى أنه يقدم إجابات شافية عن كثير من التساؤلات الخاصة بالأحداث السياسية على الساحة الهندية التى تشغل بال القراء والدارسين وكل المهتمين بالدراسات الآسيوية .

ويستعرض الكتاب عبر فصوله التسعة وعشرين تاريخ مجيء الأوروبيين ونمو القارة البريطانية فى الهند والعلاقات البريطانية مع دول الجوار أثناء حكم شركة الهند الشرقية والتغييرات الدستورية وأثرها على السياسات الاقتصادية بالإضافة لليقظة الثقافية والاجتماعية فى الهند والثورات التى حدثت قبل عام 1857 ضد الجيش الإنجليزى ونشأة الهند الحديثة .

ويقول الكاتب قمت بعمل بحث متخصص عن تلك الحقبة لما استشعرته من أهمية وتميز فنرى مثلًا أنه لاكتشاف التراث الثقافى المنسى والضائع للهند المظهر المدهش للنهاية الدينية والاجتماعية  بالهند فى القرن التاسع عشر وظهرت كذلك روح المبادرة فى هذا المجال عن طريق بعذ الموظفين الباحثين الانجليز ثم تابع الباحثون الهنود مسارهم ويعتبر السير ويليام جونز الرائد فى اكتشاف التراث الثقافى للهند وقد أتى للهند قاضيًا للمحكمة العليا أخيرًا فى القرن الثامن عشر وقبل المجىء إلى هذه الأرض كان قد برع فى العبرية والعربية والفارسية وخلال تواجده فى الهند تعلم السنسكريتية.

ولقد أصبح الأدب السنسكريتى مألوفًا لدبهم وأصبح لديهم إعجاب كبير بهذه اللغة وأصر على أن السمو الأوروبى واقع فى الاستنتاج والسمو الهندى أيضًا موجود فى التخيل حتى أنه اهتم بإنجازات الهنود القدامى فى مجال العلم وقد لاحظ قبل موته فى عام 1794 أن الهنود عرفوا اساسيات الجاذبية الأرضية فى أوقات مبكرة ونصح جونز المبشرين البروتستانتيين باحترام العادات والتقاليد الدينية للهند وعدم اعتبار اللاهوت الهندى والأخلاقيات الهندية شيئًا وضيعًا وأدنى من المسيحية وترجم جونز الأعمال السنسكريتية إلى الإنجليزية.


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