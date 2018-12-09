  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

المصيلحي: إعادة 232 ألف محذوف من البطاقات

السيسي بالمنتدى

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

السيسي

فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" حزيناً والنشطاء "خليك جامد وصامد"

اعتقال المديرة التنفيذية لشركة “هواوي”

تهديد صينى بسبب اعتقال المديرة التنفيذية لـ"هواوى"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

عصام الحضري

"الدراويش" يعرض "الحضري" للبيع

مفتي بشار عن تحريف سورة قرآنية : " سرعة بديهة"

مفتى بشار عن تحريف سورة قرآنية: "سرعة بديهة"

هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»

الصفحة الأخيرة

درة
درة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

حقيقة دمج "التعليم" لكتابي الدين الاسلامي والمسيحي معا

#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

#

مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

علقت الفنانة التونسية درة، على قرار الرئيس التونسي باجي قائد السبسي بشأن الميراث، حيث قالت: "إنه مطلب منذ زمن للحركات النسائية والمثقفين في تونس؛ مؤكدة أنها تؤيد القرار وتتفق معه".

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بقناة النهار، أن القرار يخدم حقوق المرأة، ويضمن حقوق السيدات بشكل أكبر.

وتابعت: "لو حد شايف إنه تعارض مع الشرع خلاص ماتطبقوش، من حقك اختيار تطبيق الشرع أو تطبيق القرار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض عالمي لـ"رانيا يوسف" بعد أزمة الفستان
» دعوى تطالب بعزل سعد الهلالى من جامعة الأزهر
» هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»
» "الخطيب" يبدأ برنامج العلاج الطبيعي
» حساسين: "الموت كان قريبًا مني"
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة
» "الحنفي" يدير الأهلي والطلائع تحكيمًا
» شاهد .. ميلنر يبكي أمام صلاح بعد لافتته الرائعة
» فنانة شهيرة تشتم جمهورها بعدما تجاهل السؤال عليها في مرضها
» "سماعة أذن" تتسبب في وفاة طفل مصعوقًا
» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »