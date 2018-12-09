» هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»

09 ديسمبر 2018 - 10:00 ص

علقت الفنانة التونسية درة، على قرار الرئيس التونسي باجي قائد السبسي بشأن الميراث، حيث قالت: "إنه مطلب منذ زمن للحركات النسائية والمثقفين في تونس؛ مؤكدة أنها تؤيد القرار وتتفق معه".

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بقناة النهار، أن القرار يخدم حقوق المرأة، ويضمن حقوق السيدات بشكل أكبر.

وتابعت: "لو حد شايف إنه تعارض مع الشرع خلاص ماتطبقوش، من حقك اختيار تطبيق الشرع أو تطبيق القرار".