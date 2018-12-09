10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

09 ديسمبر 2018 - 10:11 ص

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية إسناد مشروع خطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الادارية إلى إحدى شركات المقاولات الكبرى داخل السوق.

وتتجاوز التكلفة الاستثمارية لتنفيذ حوالي 10 مليارات جنيه، بحسب ما ذكرته "الشروق".

ويهدف المشروع إلى تنفيذ محطة مياه رئيسية لتغذية مشروع العاصمة الإدارية، من مياه النيل جنوب حلوان مع الدائرى الإقليمى، بطاقة إجمالية مليون ونصف متر مكعب يوميا، وتستحوذ العاصمة الادارية على حصة تبلغ 850 ألف متر مكعب يوميا، وهى الشبكة الأساسية لتغذية 40 ألف فدان.

وتعتمد العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى على محطة مياه سعة 125 ألف متر مكعب فى اليوم خط 35 كم من العاشر انتهت بنسبة 80%، بالتوازى مع مشروع خط مياه 11 كم من القاهرة الجديدة سعة 125 ألف متر مكعب فى اليوم، تكفى لمدة 4 سنوات بما يتناسب مع عدد المقيمين والموظفين المخطط نقلهم إلى العاصمة الجديدة.

ويبلغ إجمالى مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مقسمة إلى 3 مراحل، مساحة المرحلة الأولى الجارى التعامل عليها 40 ألف فدان، عبارة عن مجتمع عمرانى متكامل يتضمن المجتمع السكنى والخدمى والتجارى والإدارى، وحى الوزارات ومبنيى البرلمان والرئاسة، حيث تحتوى على 8 أحياء سكنية بمتوسط 25 ألف وحدة سكنية لكل حى، بالإضافة إلى الحى الحكومى المخطط نقل الوزارات إليه بداية من منتصف العام القادم.

ويستوعب الحى الحكومى من 60 إلى 65 ألف موظف بواقع 15 مترا مربعا لكل موظف، ومن المخطط إخلاء مقار الحكومة الحالية لصالح شركة العاصمة الإدارية التى تتولى ادارتها من خلال شركة تابعة لها لإدارة الأصول العقارية، باستثناء المقار ذات الطابع التاريخى، والتي سيتم نقلها إلى وزارة الثقافة.