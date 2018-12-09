لأول مرة.. رسالة صريحة من محافظ الشرقية لـ"الشباب"

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الحدث اليوم

الشرقية

مممدوح غراب


أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ملتقى توظيف الشباب بمدينة العاشر من رمضان الذي نظمته وزارة القوى العاملة، شهد إقبالاً كبيرًا من الشباب.

وأضاف "غراب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم يسعون لتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع أصحاب الشركات بالمحافظة.

وتابع محافظ الشرقية أن تلك الملتقيات تساهم في توفير قاعدة بيانات عن الشباب، وأن هناك استجابة من كل الجهات في توفير فرص عمل للشباب، موجهًا رسالة للشباب، "الوظيفة بالقطاع الخاص هي المستقبل، وبالشباب تحيا مصر".


 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=GsSVot7vvfw

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