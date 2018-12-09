  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

المصيلحي: إعادة 232 ألف محذوف من البطاقات

السيسي بالمنتدى

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

السيسي

فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس

اعتقال المديرة التنفيذية لشركة “هواوي”

تهديد صينى بسبب اعتقال المديرة التنفيذية لـ"هواوى"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

عصام الحضري

"الدراويش" يعرض "الحضري" للبيع

مفتي بشار عن تحريف سورة قرآنية : " سرعة بديهة"

مفتى بشار عن تحريف سورة قرآنية: "سرعة بديهة"

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" حزيناً والنشطاء "خليك جامد وصامد"

أول تعليق من «ماكرون» على احتجاجات «سبت الغضب»

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"

#

طرح أول علاج "نهائي" للسرطان بالأسواق

#

تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها

في أول تعليق له بعد سبت السترات الصفراء، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية على ما بذلوه للحفاظ على أمن فرنسا.

وقال ماكرون، في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها.

يأتي ذلك بعدما أفادت أخبار بارتفاع عدد الموقوفين من السترات الصفر لدى الشرطة الفرنسية الى نحو 1385 موقوفًا.

وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفر" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض عالمي لـ"رانيا يوسف" بعد أزمة الفستان
» دعوى تطالب بعزل سعد الهلالى من جامعة الأزهر
» هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»
» "الخطيب" يبدأ برنامج العلاج الطبيعي
» حساسين: "الموت كان قريبًا مني"
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة
» "الحنفي" يدير الأهلي والطلائع تحكيمًا
» شاهد .. ميلنر يبكي أمام صلاح بعد لافتته الرائعة
» فنانة شهيرة تشتم جمهورها بعدما تجاهل السؤال عليها في مرضها
» "سماعة أذن" تتسبب في وفاة طفل مصعوقًا
» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »