أول تعليق من «ماكرون» على احتجاجات «سبت الغضب»

09 ديسمبر 2018 - 10:30 ص

في أول تعليق له بعد سبت السترات الصفراء، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية على ما بذلوه للحفاظ على أمن فرنسا.

وقال ماكرون، في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها.

يأتي ذلك بعدما أفادت أخبار بارتفاع عدد الموقوفين من السترات الصفر لدى الشرطة الفرنسية الى نحو 1385 موقوفًا.

وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفر" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.