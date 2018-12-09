الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

09 ديسمبر 2018 - 10:38 ص

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ عن أنه تم رفع الاستثمارات المصرية في أفريقيا لتصبح 10.2 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هناك تحديات القارة الأفريقية وما تحتاجه القارة السمراء للتنمية وكيفية دفع التنمية وترسيخ الاستقرار.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي رسميًا اليوم الأحد منتدى أفريقيا 2018 حيث تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الإستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.