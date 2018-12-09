  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

المصيلحي: إعادة 232 ألف محذوف من البطاقات

السيسي بالمنتدى

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

السيسي

فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أفريقيا 2018 بحضور الرئيس

اعتقال المديرة التنفيذية لشركة “هواوي”

تهديد صينى بسبب اعتقال المديرة التنفيذية لـ"هواوى"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

الأسواني يكشف حقيقة الشرطية التي انضمت لـ"السترات الصفراء"

عصام الحضري

"الدراويش" يعرض "الحضري" للبيع

مفتي بشار عن تحريف سورة قرآنية : " سرعة بديهة"

مفتى بشار عن تحريف سورة قرآنية: "سرعة بديهة"

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" حزيناً والنشطاء "خليك جامد وصامد"

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

آخر الأخبار

السيسي بالمنتدى
السيسي بالمنتدى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شركة محمول تزف بشرى سارة للمواطنين

#

الرئاسة: الاستثمار فى التنوع البيولوجى يصب فى السياحة

#

كلمة «السيسي» في قمة الاستثمار في إفريقيا

#

مكاسب مصر من زيارة «السيسي» للسودان

وزير المالية

رئيس

البنك الاسيوى

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ عن أنه تم رفع الاستثمارات المصرية في أفريقيا لتصبح 10.2 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هناك تحديات القارة الأفريقية وما تحتاجه القارة السمراء للتنمية وكيفية دفع التنمية وترسيخ الاستقرار.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي رسميًا اليوم الأحد منتدى أفريقيا 2018 حيث تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الإستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عرض عالمي لـ"رانيا يوسف" بعد أزمة الفستان
» دعوى تطالب بعزل سعد الهلالى من جامعة الأزهر
» هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»
» "الخطيب" يبدأ برنامج العلاج الطبيعي
» حساسين: "الموت كان قريبًا مني"
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة
» "الحنفي" يدير الأهلي والطلائع تحكيمًا
» شاهد .. ميلنر يبكي أمام صلاح بعد لافتته الرائعة
» فنانة شهيرة تشتم جمهورها بعدما تجاهل السؤال عليها في مرضها
» "سماعة أذن" تتسبب في وفاة طفل مصعوقًا
» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »