اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

09 ديسمبر 2018 - 10:41 ص

بقيمة 45 مليون يورو، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، اتفاق لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر على هامش منتدى أفريقيا 2018م.

وقالت نصر، إن الاتفاق سيساهم في دعم خطة الحكومة في توفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر، مشيدة بحرص إيطاليا الدائم على دعم وتمكين الشباب المصري سواء من خلال ضخ الاستثمارات أو تمويل البرامج التنموية، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغ 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على 1100 شركة، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

ويساهم الاتفاق في دعم القطاع الخاص المصري عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات المصرية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت نصر أن الاتفاق سيقدم خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، حيث ستركز الخدمات المالية على تحفيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، منوهة أن حرص الوزارة على دعم مشروعات الشباب والمرأة وريادة الأعمال من خلال الدخول مع الشباب في شراكة والاستفادة من الخبرات الإيطالية.

من جانبه أكد السفير جامباولو كانتينى على قوة ومتانة الشراكة المصرية الإيطالية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.