السيسى: نضع أجندة تننموية خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى العام المقبل فى عمل كل جهد مخلص من أجل البناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، واستكمال أجندة القارة التنموية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف  يدفعنا لمزيد من التشاور والعمل الجماعى، لتفعيل المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة للقارة، لتحتل المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد  العالمى.

وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى أفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن مصر قطعت شوطًا طويلاً على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراء إصلاحات هيكلية فى جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى.

وأشار الرئيس فى كلمته، الى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، متابعًا: ويتزامن هذا مع تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادياتها.

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