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ضبط 21 طن سكر "مغشوش" فى الجيزة

قضايا وحوادث

سكر
سكر

عبد الراضى الزناتى

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شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، جهودهم في مجال التصدي لقضايا الغش التجاري حرصًا على جمهور المستهلكين.

وتمكنت مأمورية قادها العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط قضية غش تجاري بإجمالي 21 طن سكر قبل طرحها في الأسواق.

كما أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضي عن ضبط 12 منشأة غير مرخصة، ورصد 10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى تحرير 23 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية و21 مخالفة بسبب عدم الإعلان عن أسعار.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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