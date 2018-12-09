حادث غامض داخل مقر جوجل بـ«نيويورك»

09 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

وقع حادث غامض داخل المقر الرئيسي لشكركة "جوجل" في مدينة نيويورك، حيث عثر على جثة أحد المبرمجين أمام مكتبه، وفتحت تحقيقات للكشف عن السبب الرئيسي وراء الوفاة.

فقد وجد المهندس "سكوت كرولسيك" صاحب الـ22 عامًا، فاقدًا للوعي غير مستجيب لمحاولات الإفاقة وإنعاش القلب، الذي أجراها المسعفون له، "بحسب سكاي نيوز ".

وأعلن المسعفون أن المهندس الشاب توفي في مكان الحادث، بينما سيجرى تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للموت، ولم يشر المسعفون إلى أن الضحية كان يعاني من أي تاريخ مرضي أو يتعاطى المخدرات.

وكان كرولسيك يعيش في حي مانهاتن الشهير بولاية نيويورك، وتخرج في جامعة كارنيغي ببنسلفانيا.

ووفقا لحسابه الشخصي على لينكدإن، فقد انضم إلى جوجل منذ أغسطس الماضي، ولم يسجل بتاريخه العملي أي مؤسسة أخرى.