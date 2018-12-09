فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل

09 ديسمبر 2018 - 11:47 ص

أعادت إدارة مرور الجيزة، فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية الأسبوع الجارى.

جدير بالذكر ان إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.