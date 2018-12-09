ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "أبل"

09 ديسمبر 2018 - 11:48 ص

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اقتحام وسرقة متجر أبل في مدينة بوردو الفرنسية التي امتدت إليها احتجاجات "السترات الصفراء".

ويظهر مقطع الفيديو المتظاهرين، وهم يقتحمون ويسرقون المتجر، حيث تم الاستيلاء على جميع الأجهزة، من قبل مجهولين، وسط صيحات استهجان وتنديد بهذا الفعل الذي يقول البعض إنه يسيء لحركة السترات الصفراء.

وشهدت رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في عطلة نهاية الأسبوع، وهزت سلطة الرئيس إيمانويل ماركون، تخريب محتجين لمتاجر ومطاعم.

يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء انطلقت في 17 نوفمبر الماضي عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالإصلاحات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد المتظاهرون أن الإصلاحات تحابي الأثرياء ولا تقدم شيئا من أجل مساعدة الفقراء.

كما أطلقوا على احتجاجات السبت اسم "التحرك الرابع"، بعد ثلاث مرات جرى فيها تنظيم المظاهرات كل يوم سبت من الأسابيع الثلاثة الماضية.

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