  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
وزير الآثار: الفيلم الإباحي زعلنا وزعل كل المصريين

وزير الآثار: الفيلم الإباحي زعلنا وزعل كل المصريين

السيسى

مد أجل الحكم على 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "آبل"

ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "أبل"

صورة الخبر

هذه نتائج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" حزيناً والنشطاء "خليك جامد وصامد"

تونس

إطلاق حملة "السترات الحمراء" للمطالبة بالتغيير فى تونس

ماكرون

أول تعليق من «ماكرون» على احتجاجات «سبت الغضب»

المصيلحي : إعادة 232 من المحذوفين من البطاقات

المصيلحي: إعادة 232 ألف محذوف من البطاقات

السيسي بالمنتدى

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

اتفاق بقيمة 45 مليون يورو بين مصر وإيطاليا

بالفيديو..

ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "أبل"

آخر الأخبار

ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "آبل"
ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجر "آبل"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «ماكرون» على احتجاجات «سبت الغضب»

#

"الداخلية الفرنسية" تعلن السيطرة على المظاهرات

#

الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"

#

فرنسا: مظاهرات «السترات الصفراء» تحت السيطرة

الحدود

تدريبات

بيراميدز

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اقتحام وسرقة متجر أبل في مدينة بوردو الفرنسية التي امتدت إليها احتجاجات "السترات الصفراء".

ويظهر مقطع الفيديو المتظاهرين، وهم يقتحمون ويسرقون المتجر، حيث تم الاستيلاء على جميع الأجهزة، من قبل مجهولين، وسط صيحات استهجان وتنديد بهذا الفعل الذي يقول البعض إنه يسيء لحركة السترات الصفراء.

وشهدت رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في عطلة نهاية الأسبوع، وهزت سلطة الرئيس إيمانويل ماركون، تخريب محتجين لمتاجر ومطاعم.

يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء انطلقت في 17 نوفمبر الماضي عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالإصلاحات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد المتظاهرون أن الإصلاحات تحابي الأثرياء ولا تقدم شيئا من أجل مساعدة الفقراء.

كما أطلقوا على احتجاجات السبت اسم "التحرك الرابع"، بعد ثلاث مرات جرى فيها تنظيم المظاهرات كل يوم سبت من الأسابيع الثلاثة الماضية.

ا

لفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل برج محمول فى أسوان
» «البرعي» يطالب الإعلام بالاعتذار لوصف متظاهرة فرنسا بـ"الشرطية"
» نص كلمة "السيسي" في منتدى أفريقيا 2018
» عرض عالمي لـ"رانيا يوسف" بعد أزمة الفستان
» دعوى تطالب بعزل سعد الهلالى من جامعة الأزهر
» هذا ما قالته «درة» عن الميراث فى «تونس»
» "الخطيب" يبدأ برنامج العلاج الطبيعي
» حساسين: "الموت كان قريبًا مني"
» طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة
» "الحنفي" يدير الأهلي والطلائع تحكيمًا
» شاهد .. ميلنر يبكي أمام صلاح بعد لافتته الرائعة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »