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مد أجل الحكم على 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

قضايا وحوادث

السيسى
السيسى

شيماء السيد

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مد أجل الحكم على 292 متهمًا فى محاولة اغتيال السيسي

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غدًا الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، مد أجل حكمها على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية لجلسة 20 ديسمبر الجاري.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.


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