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شاهد.. رسالة جديدة من رانيا يوسف لنقابة الممثلين

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رانيا يوسف
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محمد الخرو

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قدمت الفنانة رانيا يوسف، الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية، بعد مساندتها لها في الفترة الأخيرة خلال أزمتها بسبب الفستان الذي ارتدته أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل الشكر لنقابة الممثلين التى ساندتنى فى أزمتى الأخيرة، ونقيب الممثلين أشرف زكى أيضًا أشكر المحامى الكبير شعبان سعيد، وهو محامى النقابة والذى كلفه أشرف زكى بحضور التحقيقات التى أجريت فى مكتب النائب العام".

وتعيش رانيا يوسف حاليًا حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح المميز الذى يحققه مسلسلها "كأنه إمبارح" ويحظى بمشاهدة جيدة، ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وفاء صادق، أحمد خليل، محسن منصور، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محمد سليمان، هدى المفتى، ومجموعة من الشباب وتأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم وإخراج حاتم على وأكرم فريد.


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