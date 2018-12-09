وزير الآثار: الفيلم الإباحي زعلنا وزعل كل المصريين

09 ديسمبر 2018 - 12:23 م

قال الدكتور خالد العنانى إن الفيلم الإباحي الذي جرى تصويره في منطقة الأهرامات " زعلنا في وزارة الاثار، وزعل كل المواطنين".

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: " أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دي شغلة النيابة العامة".

وأكد أنه طالب بخبراء لتوضيح مدى صحة الفيديو من عدمه، منوها أن النيابة العامة ستكشف كيف صعد هؤلاء لقمة الهرم ، وفِي النهاية النيابة العامة هتاخد أقصى عقاب ضد أي مقصر".

وأشار عناني إلي أن ما حدث "دي حاجة زعلتنا في وزارة الآثار، وزعلت كل المواطنين ، وبأكد إن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه".