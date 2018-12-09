محافظ الجيزة يأمر بإزالة أبراج مخالفة خلال جولة تفقدية

09 ديسمبر 2018 - 12:30 م

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رصد 30 برجًا مخالفًا للاشتراطات الممنوحة بالتراخيص، وذلك بطريق مصر أسيوط وطريق طراد النيل بنطاق مركز ومدينة الحوامدية.

وأشار خلال جولة قام بها بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين صباح اليوم أنه تم تشكيل لجنة للبدء في إزالة مخالفات البناء الموجودة بالعقارات التي تم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على مراجعة مدى التزام أصحاب العقارات الحاصلين على تراخيص بناء بالاشتراطات الممنوحة بالترخيص، والخاصة بعدد الأدوار والمواصفات الهندسية، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال إزالة مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا أنه تم إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات تمت أمس بمركز ومدينة الحوامدية.

كما تفقد سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين، حيث وجه بعدم السماح بأي إشغالات للطريق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات ، ومدرسة أحمد عرابي بمركز ومدينة البدرشين، واستدعى مدير الإدارة التعليمية بالمركز للوقوف على حلول، لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس، حيث وجه باستغلال أي حجرات إدارية في إنشاء فصول تعليمية، لمواجهة أي تكدسات طلابية إلى جانب الاهتمام بنظافة المدرسة ، وناشد برفع الإشغالات من شارع أحمد بدوي بمركز أبو النمرس، وتحرير محاضر لأي محل أو منشأه تجارية يتعدى على حرم الطريق العام.