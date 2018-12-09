» حريق هائل داخل برج محمول فى أسوان

شيماء السيد
نشب حريق هائل فى برج شبكة محمول ناحية الأعقاب بمركز أسوان دون وقوع إصابات.
تلقت الأجهزة الأمنية فى أسوان، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى خاص ببرج شبكة محمول بنجع الديسة بالأعقاب بحرى دائرة مركز أسوان.
وتم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان البلاغ، حتى تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمجاورات، وبالفحص تبين حدوث ماس كهربائى بجهاز التكييف المتواجد بغرفة البطاريات بالمبنى.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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