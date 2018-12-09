» «البرعي» يطالب الإعلام بالاعتذار لوصف متظاهرة فرنسا بـ"الشرطية"

09 ديسمبر 2018 - 12:45 م

اعترض المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على وصف الإعلام لمتظاهرة "السترات الصفراء" بضابطة شرطة، حيث وجهت النداء للشرطة بعدم التعامل مع المتظاهرين بعنف.

وقال في تغريدة له ىبـ"تويتر": "يمكن لأي صحيفة أن تخطئ في ترجمة مقطع فديو خاصة إن كان بلغة كالفرنسية ولكن الواجب أن تعتذر عن الترجمة الخاطئة وأن تقدم للقارئ الترجمة الصحيحة"

وتابع: "بالضبط عندما تنشر خبرًا مزيفًا فتعتذر عنه وتنشر الخبر الصحيح، فللصحافة دور في توجيه الرأي العام ربما ولكن لا دور لها في تضليل الرأي العام".

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس مساء السبت، قائلة: "انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة".

وصاحت الفتاة التي ارتدت سترة صفراء فوق بزة عسكرية مموهة: "انظروا ماذا تفعلون؟ عليكم أن تخجلوا من أنفسكم.. لسنا مسلحين ولا نحمل أسلحة، يجب أن تكونوا معنا من أجل الشعب، من أجل الأمة، من أجل فرنسا، الناس تموت، يجب أن تخجلوا من أنفسكم، نعلم أنكم لا تحبون هذا، لكننا إخوتكم"