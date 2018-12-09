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فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط

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والد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
والد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط

خالد الشرقاوي

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أسيوط

أستاذ جامعي

مشرط

فيديو مؤثر

ناشد محمد عبدالمعز، والد الطالب "محمود" بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم والمتهم بالاعتداء على أستاذ بالقسم، بـ"مشرط"، وذلك خلال محاضرة علمية، مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعى فى الخد وجرح سطحى فى الرقبة، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا عبد الرحمن، أستاذ علم الأجنة بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم جامعة أسيوط، بالعفو عن ابنه نظرا لظروفه الصحية لكونه مريض نفسى يتلقى العلاج منذ عدة سنوات.

ووجه محمد عبدالمعز، والد الطالب "محمود" رسالة نداء لرئيس الجامعة والدكتور رضا عبدالرحمن، قائلا:" أناشد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور رضا عبدالرحمن، أستاذ علم الاجنة بكلية العلوم، بالعفو والسماح لابنى والحفاظ على مستقبله حيث إنه الأبن الأكبر لى وأنا كفيف ويقوم على خدمتى وخدمة إخوته الصغار".

وأضاف الشيخ محمد عبدالمعز: "أنا مستعد أن أتوجه لجامعة أسيوط، وأقبل رأس الدكتور رضا أمام كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لكى يسامح أبنى ويحافظ على مستقبله نظرا لظروفه الصحية .

وكانت جامعة أسيوط، أحالت طالب بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، إلى مجلس تأديب لإجراء تحقيق وإصدار قرار بفصل الطالب لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيق القانونى داخل الجامعة، على خليفة إعتدائه على أستاذه بكلية العلوم وإصابته بجروح فى الرقبة.

وبمراجعة ملف الطالب لدى الإدارة المختصة بكلية العلوم تبين وجود ما يفيد أن الطالب كان يخضع للعلاج النفسى.

وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من ناصر الدوينى مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، بإصابة الدكتور "رضا. ع .ف" أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بجروح متفرقة بالوجه والرقبة ونقل على إثرها إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعى، إثر اعتداء الطالب "محمود.م.ع" طالب بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، بسلاح أبيض "مشرط" كان بحوزته أثناء سكشن بأحد المدرجات بكلية العلوم، وفر الطالب هاربا، وتم القاء القبض عليه.

وبتفتيش حقيبة الطالب وجد بداخلها شريط برشام وبعرضه على الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعى، تبين أنها تستخدم للأمراض النفسية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.


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