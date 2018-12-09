بالصور.. أمريكية تقع في غرام «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مذيعة امريكية

كشفت كاتى نولان، المذيعة الأمريكية بشبكة «espn» الرياضية العالمية، عن عشقها الشديد للنجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وكيف أثر فيها إيجابيًا لتتحول مشجعة لكرة القدم وتحديدًا الريدز.

ويتألق محمد صلاح بشدة فى الدورى الإنجليزى أشهر دوريات العالم خلال الموسمين الحالى والماضى، حيث ينافس على لقب يحمله فى الموسم الماضى وهو هداف البريميرليج فى الموسم المنقضى.

وفى حديث مطول أجرته كاتى نولان، أوضحت أنها لم تكن يومًا من مشجعات كرة القدم بالرغم من أنها عملت لفترات طويلة فى شبكة سكاى سبورت الرياضية بخلاف الفترة الحالية التى تقوم فيها بتغطية الأخبار والأحداث الرياضية لشبكة "espn " إلا أننى أصبحت عاشقة للنجم المصرى محمد صلاح لما أسمعه عنه سواء داخل الملعب أو خارجه فهو بالنسبة لى رجل ملهم فى كل الأمور لذلك لم يكن لدى أى فرصة للاستيقاظ مبكرًا فى تفاصيل حياتى اليومية بالولايات المتحدة الأمريكية لكننى الآن أصبحت استيقظ مبكرًا وأتابعه فى كل مبارياته التى يخوضها سواء فى الدورى الانجليزى أو ابطال أوروبا.

أضافت كاتى نولان التى سبق وأن انتقدت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب سياساته الغريبة حسب وصفها، أن محمد صلاح يعد بالنسبة إليها لاعبًا مثاليًا يكافح الإدمان فى الخارج ويكافح أعتى الصعاب فى الملعب فأهدافه لا يمكن أن تتوقعها حتى ولو كنت من أشد الفنيين فى كرة القدم وهذا هو الإبداع لذلك استطيع ان أقول أننى سأظل أحبه طيلت حياتى.

تابعت كاتى نولان: "لا تسألونى كيف وقعت في حبه لكن كل ما استطيع الحديث عنه هو أنه شخص ملهم فعندما تتابع كل الرياضيين تشجع بعضهم لكنك لا تصل لمرحلة الإلهام مثلما يحدث مع مو صلاح.

وقالت كاتى بطبيعة الحال أنا من ضمن المشجعات التى شجعن ليفربول بسبب محمد صلاح وهو امر ايجابي ويحسب له لأننى لم أستطع خلال الفترة الماضية أن أغيب عن تشجيع الفريق فى مبارياته بأى مكان أكون به فى العالم.


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