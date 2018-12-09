  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
الاهلى وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

أرشيفية

حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية

احمد سليم

بالأسماء.. تشكيل «دينية الأعلى للإعلام»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الجوازات السعودية

قرار سعودي صادم بشأن الوافدين

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش

الرياضة

مروان محسن
مروان محسن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش

#

الأهلى يستضيف "الطلائع" على استاد السلام

#

«يوسف» يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

#

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلي

المصريون

الاهلى

طلائع الجيش

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلي في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلي زيارة شباك الطلائع  لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكري يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.

عادت الأمور مرة أخرى للهدوء وانحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين على فترات مُتباعدة كانت أخطرها فى الدقيقة 25 عندما لعب أيمن أشرف كرة عرضية داخل منطقة جزاء لكن مروان محسن لم يتعامل معها بشكل جيد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

الدقيقة 30 شهدت هدف الأهلي الأول عن طريق مروان محسن الذى تلقى تمريرة ولا أروع من المجتهد محمد شريف، أسكنها ببراعة في شباك الطلائع.

بعدها بدقيقة نجح مروان محسن أيضاً فى تسجيل هدف ثان بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس الطلائع ليُسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 31.

وفى الدقيقة 38 أجرى الجهاز الفني للطلائع تغييراً مُبكراً بخرج مؤمن إبراهيم ومشاركة عمروى، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية
» نجم المصري يفتح النار على مصطفى يونس
» "أسامة داود" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة «57357»
» احتجاجات فرنسا.. أول رد من «ماكرون» على شماتة «ترامب»
» قتل شاب على يد صديقته بعد لقاء جنسي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »