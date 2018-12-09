أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

09 ديسمبر 2018 - 08:01 م

أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توصيات مؤتمر "إفريقيا 2018"، خلال الجلسة الختامية للمنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت توصيات المنتدى، في تفعيل الإجراءات المحفزة لتدفقات الاستثمارية، من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، ثانيا تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستثمار مع الشركاء في التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، ثالثا زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام، خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت نصر، خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمؤتمر "إفريقيا 2018"، أن رابع توصيات المؤتمر تتمثل في الاستعانة بأداوت التطوير التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية، وخامسا الاستمرار في مبادرات تمكين المرأة والشباب، وبالأخص مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل والتجريب الفني لشباب القارة، سادسا استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرثاء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، أمس السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.